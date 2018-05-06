إحباط تهريب 7 أطنان سمك في قنا

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة قنا، اليوم، من إحباط محاولة تهريب 7 أطنان أسماك من بحيرة ناصر بأسوان من خلال سيارتين نقل.

وكان اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من شرطة البيئة والمسطحات المائية بقنا، بمحاولة تهريب كمية من الأسماك من بحيرة ناصر بأسوان لمحافظات الوجه البحري.

وبتقنين الإجراءات تم وضع عدة أكمنة وتمكنت من ضبط السيارة "31541 نقل الأقصر" قيادة "محمود.م.ر" والسيارة "17526 نقل الأقصر" قيادة "ص.ش" محملتين بكمية 7 أطنان من الأسماك المهربة، من بحيرة ناصر في طريقها للترويج بمحافظات الوجه البحري، حيث تم ضبطها بمنطقة تابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهمين والمضبوطات.