ضبط 3 أشقاء يتاجرون في 100 طربة حشيش بالإسكندرية

ألقى رجال وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب، القبض على كل من "ا ع ع" 24 سنة، مزارع، ومقيم نجع حموده القبلي دائرة القسم، والسابق اتهامه في قضية جنايات القسم "مخدرات" وشقيقه "ع" 40 سنة مزارع مقيم دائرة قسم الحمام محافظة مطروح، وله محل إقامة آخر بنجع حموده القبلي دائرة القسم، و"ا" 21 سنة مزارع مقيم بذات العنوان، لاتجارهم في المواد المخدرة.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير الأمن، إخطارًا، من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بالواقعة، حيث عثر بحوزة المضبوطين على "100 طربة حشيش وزنت نحو 10 كجم، وبندقية خرطوش عيار 12 تشيكي الصنع (مُرخصة) للمتهم الثاني برقم رخصة 1182 صادرة من قسم الحمام بأمن مطروح، 22 طلقة من ذات العيار، 7 آلاف جنيه" حيث تم ضبطهم في أثناء استقلالهم لسيارة قيادة الأول، وأقروا بحيازتهم للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته، والسلاح للدفاع، واستخدام السيارة في عملية الترويج.

وحرر محضر جنايات قسم شرطة برج العرب بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة.