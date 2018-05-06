عرض "جسد غريب" في مركز "الجيزويت" في الإسكندرية الأربعاء

يعرض فيلم "جسد غريب" للمخرجة رجاء عماري، في مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، ضمن فعاليات أسبوع مبادرة "سينمايت لشهر مايو، الأربعاء المقبل في الـ7 مساءً، وهو من توزيع شركة "MAD Solutions" في العالم العربي.

"سينمايت" هي مبادرة سينمائية تهدف إلى الترويج لأشكال جديدة للفنون المرئية والسينمائية غير المتوفرة للعروض التجارية الجماهيرية بالإسكندرية، بالإضافة إلى التفاعل مع التيار الثقافي السائد وتوفير فرص جيدة للجمهور لمتابعة هذه التيارات من خلال تكوين رابط بين شركات الإنتاج ودور العرض السينمائية البديلة.

تدور أحداث الفيلم حول سامية المهاجرة التونسية غير الشرعية في فرنسا، والتي يسكنها هاجس أن أخاها المتشدد ربما يلاحقها خفية، في البداية تجد مأوى لها عند عماد، أحد معارفها السابقين في قريتها بتونس، ثم تلجأ بعد ذلك إلى مديرتها ليلى، وبين الشخصيات الثلاث، تزداد الرغبة، الخوف وحدة التوتر.

الفيلم من تأليف وإخراج رجاء عماري، ويشارك في بطولته هيام عباس، سارة حناشي، سليم كشيوش ومجد مستورة وهو من إنتاج دُرة بوشوشة ودومينيك باسنيار، وشارك في الكثير من مهرجانات دولية، من بينها مهرجان برلين السينمائي الدولي، وكان عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.