الجيزة تطلق مبادرة "الطالب يسأل والمعلم يجيب" قبل امتحانات الثانوية

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى إلى اتخاذ كل السبل، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، ومواجهة الدروس الخصوصية، واستغلال البعض لأبنائنا الطلاب.

وقال "الدالي" إن مبادرة "عايزين نتعلم"، التى أطلقتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم جاءت من إيمان المحافظة، بتقديم كل أوجه المساعدة للطلاب، موجهًا الشكر لكل المدرسين المشاركين في المبادرة على المجهودات التى قاموا بها في الدروس المجانية طوال شهر أبريل الماضي.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ الامتحان التجريبى ضمن المبادرة بمدرسة السعيدية الثانوية، إذ حرص المحافظ على الاستماع لآراء الطلاب عن مستوى الامتحانات والمبادرة بشكل عام.

وقال المحافظ إن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا من طلاب المحافظات المجاورة من القاهرة والقليوبية وبني سويف، للحصول على الدروس والاستفادة التعليمية قبل امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن المحافظ تنفيذ تجربة جديدة لصالح الطلاب بإجراء مراجعات نهائية قبل يوم الامتحان "إسأل والمدرس يجيب"، يقوم فيها الطلاب بتوجية الأسئلة للمدرس، ويرد المدرس عليها ويشرح بعض النقاط الهامة في كل مادة حتى يدخل الطالب الامتحان في حالة استعداد جيد.