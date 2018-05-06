"قوافل تعليمية" لطلاب "الثانوية" ببني سويف يومي الخميس والجمعة

عقد محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم، اجتماعًا بحضور أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، ودرويش حيدر، مدير عام التعليم العام، وعاطف عبد الفضيل، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري الإدارات التعليمية، لمناقشة الاستعداد لتنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة.

ناقش وكيل الوزارة، الاستعدادات النهائية لتنفيذ القوافل التعليمية التي تنفذها مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك بالصالة المغطاة وقاعة روجينا بحضور نخبة من اساتذة المواد الدراسية.