إحالة 37 طيبا وإداريا بمستشفى مركزي ببني سويف للتحقيق بسبب الغياب

كشفت حملة مفاجئة من إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب بني سويف، اليوم، عن تغيب وترك عمل لعدد 37 طبيبًا وإداريًا بالمستشفى المركزي.

وشكل العميد عبد الرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، حملة من إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري، برئاسة المحاسب عبد اللطيف محمود، نائب رئيس الوحدة، لمتابعة سير العمل بمستشفى سمسطا المركزي.

وفاجأت الحملة المستشفى حيث تبين عدم توجد 37 من الأطباء والإداريين في أوقات العمل الرسمية، ما بين تغيب من أول اليوم وترك عمل.

وأحال رئيس المدينة الواقعة للتحقيق بالشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.