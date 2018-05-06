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الوطن

انتخابات لبنانية لأول مرة منذ 9 سنوات.. ومشاحنات بين الأحزاب

اليوم PM 10:42
كتب: نادية الدكرورى

من النسخة الورقية

العدد : 2199

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انتخابات لبنانية لأول مرة منذ 9 سنوات.. ومشاحنات بين الأحزاب

لبنانيون يدلون بأصواتهم فى أول انتخابات منذ 9 سنوات

توافد اللبنانيون اليوم على مراكز الاقتراع فى أول انتخابات برلمانية بالبلاد منذ 9 سنوات، وفقاً للقانون النسبى الذى يطبق للمرة الأولى، ويتنافس فيها أكثر من 500 مرشح و77 لائحة فى 15 دائرة للفوز بـ128 مقعداً توزع وفقاً لحصص طائفية بالتساوى بين جماعات مسيحية ومسلمة. وتأتى الانتخابات مع احتدام الحرب فى الجارة السورية، التى ألقت بظلالها على مشاحنات ليلة الاقتراع بين أنصار «حزب الله»، وتيار «المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء سعد الدين الحريرى وصلت لتبادل للشتائم ورشق بالحجارة والتذكير بالحرب الأهلية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى لبنان 3 ملايين و648 ألفاً، وسمح القانون الجديد للمرة الأولى لعشرات الآلاف من اللبنانيين المقيمين فى الخارج للمشاركة.

ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات غدًا، فيما لا يتوقع أمين عام سابق لـ«حزب الله» الشيعى اللبنانى، فاروق دحروج، تغييراً بالمشهد السياسى اللبنانى بعد الاستحقاق الانتخابى»، لافتاً لـ«الوطن» إلى أن التوقعات تشير لعودة ذات القوى السياسية إلى أدوارها فى السلطة مع اختلاف أحجام تمثيلها قليلاً.

«دحروج»: الانتخابات تعيد نفس القوى السياسية دون تغيير

وفيما يتعلق بالملفات المطروحة على البرلمان المقبل، قال أستاذ الدراسات الإسلامية والمقرب من تيار المستقبل، الدكتور رضوان السيد إن «الفساد» على رأس هذه المناقشات المتوقعة، خصوصاً أن لبنان يعانى من ديون متراكمة، فى ظل دعم مالى حصدته المؤتمرات الدولية يحتاج للحفاظ على إنفاقه بعيداً عن الفاسدين، لإنقاذ الاقتصاد من الإفلاس.

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