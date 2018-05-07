تسجيل الدخول

الوطن

عثمان الخشت يشارك في فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم بالصين

منذ 11 دقيقة
كتب: أميرة فكري
عثمان الخشت يشارك في فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم بالصين

الخشت يشارك بفعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم ببكين

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم الذي انعقد، خلال الفترة من 2 إلى 6 مايو الجاري في بكين بالصين، بمشاركة 137 جامعة عالمية من قارات العالم الست، وضم وفد جامعة القاهرة بالمنتدى الدكتورة رحاب محمود مديرة معهد كونفوشيوس بالجامعة.

والتقى رئيس جامعة القاهرة، العديد من رؤساء الجامعات العالمية على هامش المؤتمر، ومن بينها جامعات ويلز وبكين وكمبردج، لبحث إنشاء درجات علمية مشتركة في الفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، والذي احتفلت الجامعة بوضع حجر الأساس له يوم 29 أبريل الشهر الماضي، بحضور عدد الوزراء والشخصيات العامة والأكاديميين.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مباحثاته مع رؤساء جامعات ويلز وبكين وكمبردج دارت حول إنشاء درجات علمية مشتركة في مجالات، اللغات، وإدارة الأعمال، والزراعة، والهندسة، والتكنولوجيا المتقدمة.

والتقى الخشت، السيدة سون تشون لان نائب رئيس مجلس الوزراء وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث أشار رئيس جامعة القاهرة، خلال لقائه والسيدة سون تشون لان، إلى حجم الاستقرار الذي تعيشه مصر وحربها القوية ضد الإرهاب.

كما أشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط بين مصر والصين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الخشت إلي أهمية مشروع الحزام والطريق بوصفه جسرا لزيادة حجم التبادل التجاري العالمي، وخصوصًا أن مصر ستستفيد بشكل مباشر من مشروع الحزام والطريق من خلال حجم المرور في قناة السويس.

وأكد الخشت، خلال المؤتمر الصحفي، قوة الدولة الوطنية في مصر، منوها بمساندة الصين لمصر في حربها ضد الإرهاب.

أخبار متعلقة

اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة تحتفل بمرور عام على إطلاق أول حاضنة

اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة تحتفل بمرور عام على إطلاق أول حاضنة
جامعة القاهرة تقر قبول نحو 24 ألفا بالكليات في العام المقبل

جامعة القاهرة تقر قبول نحو 24 ألفا بالكليات في العام المقبل
تفاصيل استعدادات جامعة القاهرة لامتحانات نهاية العام

تفاصيل استعدادات جامعة القاهرة لامتحانات نهاية العام
وزير التعليم العالي يقترح تأسيس رابطة "محبي جامعة القاهرة"

وزير التعليم العالي يقترح تأسيس رابطة "محبي جامعة القاهرة"

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه

برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه

"داعش" يتنبى اغتيال أحد مرشحي الانتخابات العراقية

"داعش" يتنبى اغتيال أحد مرشحي الانتخابات العراقية

عثمان الخشت يشارك في فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم بالصين

عثمان الخشت يشارك في فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم بالصين

غدا.. الكشف عن الخريطة الجديدة لعلاج "أورام القولون"

غدا.. الكشف عن الخريطة الجديدة لعلاج "أورام القولون"

اختيارات الوطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

عاجل