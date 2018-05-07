عثمان الخشت يشارك في فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم بالصين

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم الذي انعقد، خلال الفترة من 2 إلى 6 مايو الجاري في بكين بالصين، بمشاركة 137 جامعة عالمية من قارات العالم الست، وضم وفد جامعة القاهرة بالمنتدى الدكتورة رحاب محمود مديرة معهد كونفوشيوس بالجامعة.

والتقى رئيس جامعة القاهرة، العديد من رؤساء الجامعات العالمية على هامش المؤتمر، ومن بينها جامعات ويلز وبكين وكمبردج، لبحث إنشاء درجات علمية مشتركة في الفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، والذي احتفلت الجامعة بوضع حجر الأساس له يوم 29 أبريل الشهر الماضي، بحضور عدد الوزراء والشخصيات العامة والأكاديميين.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مباحثاته مع رؤساء جامعات ويلز وبكين وكمبردج دارت حول إنشاء درجات علمية مشتركة في مجالات، اللغات، وإدارة الأعمال، والزراعة، والهندسة، والتكنولوجيا المتقدمة.

والتقى الخشت، السيدة سون تشون لان نائب رئيس مجلس الوزراء وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث أشار رئيس جامعة القاهرة، خلال لقائه والسيدة سون تشون لان، إلى حجم الاستقرار الذي تعيشه مصر وحربها القوية ضد الإرهاب.

كما أشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط بين مصر والصين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الخشت إلي أهمية مشروع الحزام والطريق بوصفه جسرا لزيادة حجم التبادل التجاري العالمي، وخصوصًا أن مصر ستستفيد بشكل مباشر من مشروع الحزام والطريق من خلال حجم المرور في قناة السويس.

وأكد الخشت، خلال المؤتمر الصحفي، قوة الدولة الوطنية في مصر، منوها بمساندة الصين لمصر في حربها ضد الإرهاب.