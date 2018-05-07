"المركزي الأوروبي": أمريكا أكثر المتضررين من ارتفاع الحمائية التجارية

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاع الحمائية التجارية يقوض الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تكون أكثر المتضررين.

وكتب "لوسيا كواجليتي" الباحث في البنك المركزي الأوروبي مقالًا نشرته مجلة موندا الاقتصادية، اليوم الإثنين، قال فيه إنه في حال حدوث السيناريو الخاص بزيادة التريفات الجمركية الأمريكية على واردات السلع من جميع شركائها التجاريين، فإن "هذا الانتقام سيرتد ضدها".

وكانت الولايات المتحدة أقرت تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم بنسبة 25%، و10% على الترتيب في مارس الماضي.