"القابضة الغذائية" تعتزم طرح مناقصة لتطوير قطاع الزيوت

قال علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة الدخول في شراكات مع مستثمرين جادين لتطوير قطاع الزيوت بالشركات التابعة لها.

وأضاف رئيس الشركة، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح مناقصة لاختيار شركة متخصصة لتطوير قطاع الزيوت ، لافتا الى وجود خطة للنهوض بصناعة الزيوت بدءا من عملية زراعة البذور الزيتية ثم عصرها وعمليات التكرير.

وأوضح "فهمي"، أنه سيتم دراسة الشركات التابعة للقابضة ومدى إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية للتعبئة والتكرير الحالية بالمصانع التابعة لها وإضافة خطوط إنتاج جديدة لها خاصة في مجال العصر، حيث توفر وزارة التموين ما لا يقل عن 140 ألف طن شهريا.