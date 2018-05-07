وزير التعليم: موازنة الوزارة تذهب إلى المرتبات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة طلبت 128 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2019، وخُصص لها 89 مليار جنيه فقط بنقص 39 مليار جنيه، مؤكدا أن الـ89 مليار تذهب إلى المرتبات ولا تنعكس على أي شيء.

وقال شوقي، إن الزيادات التي طلبتها الوزارة بموازنة 2018/2019 تهدف إلى تنفيذ وتفعيل خطة بناء النظام التعليمي الجديد من سبتمبر المقبل والتي لها متطلبات مالية مباشرة.

وكشف شوقي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم للسنة المالية 2018/2019، عن وجود خطة لمضاعفة دخل المعلم المصري، لافتا إلى أن هذه الخطة تتكلف 17 مليار سنويا في الباب الأول، قائلا: "الناس دي عايشة على 1500 و2000 جنيه في الشهر، هناك 120 ألف معلم يقودون التغيير"، مطالبا بتخصيص موازنة لتدريب المعلمين الذين يعانون منذ سنوات، مشيرًا إلى أن هناك 2.8 مليون طفل في مرحلة رياض الأطفال يحتاجون إلى آلاف المعلمين.