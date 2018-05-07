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الوطن

الرئيس التنفيذي لـ"57357": أعدنا الأطباء المهاجرين لمصر مرة أخرى

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد متولي
الرئيس التنفيذي لـ"57357": أعدنا الأطباء المهاجرين لمصر مرة أخرى

الدكتور شريف أبوالنجا

قال شريف أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357، إن المستشفى تعمل في إطار من البحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة المستشفى بنسبة 100%، وكل حركة تتم داخل المستشفى يتم تسجيلها.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع على فضائية "سي بي سي"، أن المستشفى تقوم بتسجيل كل البيانات الخاصة بكل مريض على حده في قسم "البحث العلمي" وذلك لبحث تأثير العقاقير والتاريخ المرضي للمريض.

وأضاف أبوالنجا، أن الجينات الخاصة بكل مريض قد تؤدى لعلاجه بشكل كامل وهو ما ينطبق على الكثير من المرضى الذين استقبلتهم المستشفى من قبل، موضحا أن المستشفى قامت بإعادة عدد كبير من الأطباء المصريين المهاجرين للخارج لتستفيد منهم مصر في علاج هذه الأمراض.

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