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الوطن

بالفيديو| مقتل شاب بسبب دفاعه عن طفلته.. "شخص قبَّلها بشكل غير طبيعي"

اليوم AM 07:17
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| مقتل شاب بسبب دفاعه عن طفلته.. "شخص قبَّلها بشكل غير طبيعي"

الشاب القتيل

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم" تقريرًا عن وفاة شاب بسبب دفاعه عن طفلته من تحرش أحد الشباب بها.

وبحسب أرملته فإن هناك أحد الشباب كان يتحرش بطفلته ويقبلها بشكل غير طبيعي، وأنها اشتكت لزوجها وأنه اشتكى هذا الشاب لأهله ولم يتوقف عن ذلك.

وأوضحت والدة الشاب أن نجلها ذهب لهم من أجل أن يطلب منهم عدم التعرض لطفلته مرة أخرى، ووقعت مشاداة معهم اعتدوا عليه بالضرب حتى توفي.

وحرق أهالي القرية منزل القتلة وسياراتهم بعزبة العقاد التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

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