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الوطن

"مندوب" يستولي على خبز مدعم بـ216 ألف جنيه بمستشفى سوهاج العام

اليوم AM 08:46
كتب: خالد الغويط
"مندوب" يستولي على خبز مدعم بـ216 ألف جنيه بمستشفى سوهاج العام

ارشيفية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلي من ضبط أمين مخزن بمستشفى سوهاج العام ومندوب متعهد جمعية استهلاكية لاستيلائهما على خبز مدعم بواسطة الكارت الذهبي بقمة 216 ألف جنيه من حصة مستشفى سوهاج العام واعترف الثاني بارتكابه للواقعة بعد حصوله على الكارت الذهبي من الأول.

أفاد بيان أمني صادر عن مديرية أمن سوهاج، صباح اليوم، بأن اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بورود لقسم أول شرطة سوهاج محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة الوجه القبلي" يتضمن ضبط كلاً من "محمد.ع.ع"، 57 عاما، أمين مخزن الأغذية بمستشفى سوهاج العام، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، "صابر.ا"، 55 عاما، مندوب متعهد الجمعية الاستهلاكية لأهالي صحابة المدينة المنورة، ويقيم بناحية قلفاو بدائرة مركز سوهاج، لقيامهما باستخدام الكارت الذكي الخاص بمستشفى سوهاج العام والحصول على خبز مدعم من الكارت وعدم توريده للمستشفى وذلك خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى نوفمبر 2017، بإجمالي "216507" رغيف بواقع 1300 رغيف يوميا خلال تلك الفترة وما يستحق عنها من غرامة بإجمالي مستحقات للدولة بقيمة "216234" جنيها.

ضبط المتهمين وبمواجهتهما قرر الأول تسليم الكارت الذكي للثاني بصفته مندوب الجمعية وقيامه باستخدام الكارت والحصول على الخبز وعدم توريده وأعترف الثاني بما هو منسوب إليه، قيد المحضر برقم 26 أحوال قسم أول سوهاج وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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