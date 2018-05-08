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الوطن

إعفاء سائقي شمال سيناء من رسوم القومسيون الطبي لمدة 3 أسابيع

اليوم AM 09:05
كتب: محمد مقلد
إعفاء سائقي شمال سيناء من رسوم القومسيون الطبي لمدة 3 أسابيع

اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء

أعلن الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن المديرية اتخذت قرار من أجل رفع المعاناة عن السائقين، من أصحاب رخص القيادة المنتهية خلال العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، يتمثل في إعفائهم من مصاريف القومسيون الطبي.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن القومسيون الطبى للسائقين مجانى ذلك لمدة ثلاثة أسابيع، تبدأ من اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وافق على القرار على الفور، للتخفيف على السائقين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها. 

 

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