"فطارنا مع أهلنا".. موائد رمضانية للجاليات المصرية في الخارج بمصر

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق الوزارة لمبادرة "المصريين بالخارج.. فطارنا مع أهلنا" خلال شهر رمضان، وذلك من خلال إعداد موائد رمضانية في مختلف المحافظات، من مساهمات الجاليات المصرية المقيمة بالخارج.

وأضافت نبيلة مكرم، أن المبادرة جاءت عقب اتصال من الدكتور ناصر فؤاد، نائب لورد ‏مقاطعة شيشاير في بريطانيا‎، حيث اقترح أن تتكفل مجموعة من المصريين المقيمين في إنجلترا بإعداد موائد رمضانية خلال الشهر الكريم، مؤكدة أن الفكرة نابعة من شعورهم بدورهم الوطني تجاه بلدهم‎.

وأثنت وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ما طرحه الدكتور ناصر فؤاد، مشيرة إلى أن هذه هي روح المصريين بالخارج وشعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم، والمشاركة في المناسبات السعيدة وأيضا في كافة التحديات التي تواجه بلدهم.

وقالت مكرم إنه خلال مبادرة "المصريين بالخارج.. فطارنا مع أهلنا"، سيتم إعداد موائد رمضانية في المحافظات خلال الشهر الكريم، وستكون كل مائدة باسم الجالية التي ستتكفل بها.

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، بأنه في إطار البروتوكول المبرم بين وزارة الهجرة ومؤسسة "مصر الخير" للتعاون المشترك، سيتم إقامة الموائد والخيام الرمضانية المذكورة ضمن خطة المؤسسة الرمضانية، ويضاف إليها مساهمات الجاليات المصرية بالخارج وسيتم إطلاق اسم الجالية المتبرعة على الخيمة الخاصة بها، كما سيتم إرسال خطة أماكن الخيم في مصر على مستوى المحافظات جميعا.

جدير بالذكر أن السفيرة نبيلة مكرم قد شاركت الدكتور ناصر فؤاد، حفل تنصيبه نائبا لـ"لورد" ‏مقاطعة شيشاير في بريطانيا‎، حيث يعد فؤاد هو أول مصري يتولى هذا المنصب، وذلك تكريما له على أعماله الخيرية ‏التي كان يقوم بها منذ 2013، عندما أسس جمعية خيرية لم تقتصر رعايتها على المصريين فقط بل توجه لرعاية المعاقين في ‏المملكة المتحدة وإفريقيا ومعسكرات اللاجئيـن السوريين من الأردن واليونان والشرق الأوسط‎.