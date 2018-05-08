المفتي يغادر القاهرة للمشاركة بمؤتمر عالمي في الإمارات

غادر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متجها لدولة الإمارات العربية؛ للمشاركة في فاعليات المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة بعنوان: "مستقبل الوجود الإسلامي في المجتمعات غير المسلمة.. الفرص والتحديات".

وأكدت مصادر، لـ"الوطن"، أن المؤتمر العالمي يستمر يومين بمشاركة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية من عدة دول إسلامية وعربية وممثلي الجاليات الإسلامية في العالم، ويهدف لتفعيل دور الدبلوماسية الدينية لمواجهة العنف والكراهية وفض النزاعات والحروب وتعزيز التعاون الدولي لتفعيل المواثيق الخاصة بالمجتمعات المسلمة لتحقيق الأمن العالمي.