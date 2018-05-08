نائب رافضا إحلال قوات عربية داخل الأراضي السورية: "مقترح خبيث"

رفض النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، المقترح الأمريكي بإحلال قوات عربية في بعض المناطق السورية، واصفا إياه بـ"الخبيث" الذي يهدف إلى الوقيعة والتفرقة العربية بدلًا من لم الشمل وتسوية النزاع القائم على الأراضي السورية.

وأضاف رضوان في تصريحات له، اليوم، أن التدخلات الأجنبية تزيد من تعقيد الأزمة السورية، ولا سيما في ظل زيادة عدد الدول المشتركة في الأزمة وانقسامهم إلى فريقين الأول يضم إيران وتركيا وروسيا والثاني يضم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وكلٌ يسعى إلى تنفيذ أجندته الخاصة وبسط نفوذه على الأراضي السورية، مؤكدا أن الخاسر الأكبر هو الشعب السوري الذي ذاق ويلات هذه الحرب طيلة السبع سنوات الماضية.

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، على ضرورة وجود وقفة عربية دولية لحل هذه الأزمة الذي يتمثل في عقد تسوية سياسية سلمية بين الحكومة والمعارضة للم الشمل واحتواء الموقف الراهن بعيدا عن الصراعات العسكرية والتدخلات الأجنبية، مشيدا بدور مصر في هذا الصدد حيث تسعى الخارجية المصرية إلى التوفيق بين الأطراف المعارضة وتسوية الأمور داخل الأراضي السورية منذ بداية الأزمة وحتى الآن.