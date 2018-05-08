محمود صقر: تنفيذ 33 مشروع لتعميق التصنيع بتمويل 84 مليون جنيه

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الاكاديمية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات لتعميق التصنيع المحلى تجاوزت 33 مشروع بإجمالي تمويل 84 مليون جنيه وشملت إنتاج قطع غيار عالية الجودة لخدمة محطات الكهرباء وقطع غيار عربات السكك الحديدية المصرية وصناعة البتروكيماويات والإستخلاص المحسن للنفط بالطرق الغير تقليدية.

وأضاف "صقر"، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التحالف القومي للبتروكيماويات بمعهد بحوث البترول، أنه تم التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي في تصنيع جهاز الإطفاء الذاتي ومحطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية ومضخات جهد عالي وغيرها من مكونات صناعة تحلية المياه.