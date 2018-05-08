وزير الإعلام السعودي: من الضروري وضع خطة إعلامية لمواجهة الإرهاب

أكد وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، اليوم، على ضرورة وضع خطة إعلامية لمواجهة الإرهاب والتطرف، داعيا للتركيز على مجابهة التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية.

وقال وزير الإعلام السعودي، رئيس الدورة التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في كلمة له اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة، إن السعودية تؤيد كل الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وفقا لـ"سكاي نيوز" الإخبارية.

وشدد العواد على ضمان وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ورحب العواد بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الاٍرهابية الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع تجاه السعودية والتي تجاوز عددها 120 صاروخا.

وأضاف: "يوضح هذا للعالم أننا أمام خطر كبير جدا، وهو خطر التدخل الإيراني في الدول العربية بشكل فاق أي تصور وأصبح يزعزع أمن جميع الدول".

وفي ما يتعلق بالبعد الإنساني للأزمة اليمنية، قال العواد إن المملكة ملتزمة بالخطة الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن، مشددا على "أن هذه العملية مستمرة للعلاقة الوثيقة بين الشعبين".

وفي الشأن المغربي، أكد العواد أنه يجب التذكير بالخطر الإيراني إعلاميا وسياسيا، واعتبر أنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل بالتدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها واستقرارها، من خلال تدخل ميليشيات مسلحة وأقليات مدعومة من دول أخرى.

وأشار العواد إلى أنه "في كل مرة يتضح في دولة من الدول أن هناك تدخلا سافرا من قبل النظام الإيراني الذي لا يتوانى عن إثارة البلبلة في أي دولة يستطيع أن يجد مدخلا إليها".

وحول القضية الفلسطينية، لفت العواد إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد خلال القمة العربية التي عقدت في الظهران، أن "القضية الفلسطينية هي قضية الأمة وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وبين العواد أنه في القمة العربية، أقرت الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والتي تتضمن مبادرات وبرامج لتوضيح المعاناة التاريخية للشعب الفلسطيني.

وانطلق في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الثلاثاء، اجتماع الدورة التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة وزير الإعلام السعودي، للتحضير لاجتماع الدورة التاسعة والأربعين غدا الأربعاء برئاسة الجزائر.

ويتضمن جدول الاجتماع عددا من القضايا الإعلامية المهمة، في مقدمتها الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مجموعة من البنود التي تتصل بالقضية الفلسطينية وميثاق الشرف الإعلامي وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية الحالية وصياغة رؤية جديدة لها بما يتوافق مع المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية.