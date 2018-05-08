متهم بالإسكندرية ينتحل اسم شقيقه للهروب من أحكام جنائية

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من كشف قيام المتهم "ن. س. ع" والمحبوس بحجز القسم لتنفيذ عقوبة الإكراه البدني لمدة 96 يوما في القضية جنايات قسم كرموز "مخدرات" والمفرج عنه عقب عيد تحرير سيناء بانتحال اسم شقيقه "ح. س. ع" وتزوير مستندات تمكن من خلالها استخراج بطاقة رقم قومي تتضمن ذات البيانات بهدف الهروب من الأحكام الجنائية الصادرة ضده السابق اتهامه في عدد 2 قضية "خيانة أمانة - سرقة" والمحكوم علية في عدد 2 قضية بينهما القضية جنايات قسم برج العرب "قتل عمد" غيابيا بالإعدام، وبمواجهته اعتر، تم تحرير المحضر إداري قسم شرطة كرموز وجاري العرض على النيابة.