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الوطن

غدا.. ندوة بعنوان "أبطال الإرادة" بالأوبرا

منذ 24 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
غدا.. ندوة بعنوان "أبطال الإرادة" بالأوبرا

دار الأوبرا المصرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية، مجموعة من أبطال مصر لذوي الاحتياجات الخاصة في ندة ثقافية بعنوان "أبطال الإرادة" في السابعة من مساء الغد، على المسرح الصغير، في إطار النشاط الثقافي والفكري الذي تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وفي ظل إعلان 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة. 

يحضر الندوة الفنان سامح الصريطي، علي أبو النصر مؤسس ورئيس أول فريق كرة قدم للمكفوفين في مصر، المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية، المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، الدكتورة علا عبيد رئيس ومؤسس جمعية الحفني، وتدير الندوة الدكتورة غادة الوكيل، كما تتناول الندوة أهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجمهم في المجتمع وإظهار طاقتهم قدراتهم إيمانا بأن المعاق إنسان قادر ولديه امكانيات، وأن إتاحة الفرصة له تجعل منه إنسانًا ناجحًا.

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