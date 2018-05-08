مسؤول إيراني يبحث الاتفاق النووي مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل

بحث نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، الاتفاق النووي مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وذكر بيان صادر عن خدمة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن عراقجي بحث خلال لقاءاته في بروكسل احتمال انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وبحسب البيان، جدد مسؤولو الاتحاد وبريطانيا وفرنسا وألمانيا دعمهم للمواصلة العمل بالاتفاق النووي.

ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق اليوم، موقف بلاده النهائي من الاتفاق النووي مع إيران، قبل نهاية مهلة حددها في وقت سابق لتلافي عيوب هذا الاتفاق.

وكان ترامب حدد في وقت سابق، سقفًا زمنيًا يصادف 12 مايو المقبل، للتوصل لاتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا، حول خطوات لإصلاح عيوب الاتفاق النووي من وجهة نظره، تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط.

ولوح ترامب في حال عدم تلافي هذه العيوب، بعدم تمديد التعليق المفروض على العقوبات الأمريكية ضد إيران، منذ توقيع الاتفاق النووي في 2015، وبالانسحاب من الاتفاق، ما يضع مستقبل الاتفاق على المحك.

ويوليو 2015، أبرمت إيران اتفاقًا نوويًا مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وروسيا، يقضي بفرض قيود وتفتيش دائم على برنامجها النووي، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.