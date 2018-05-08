تسجيل الدخول

الوطن

أستاذ علوم سياسية: قرار ترامب كان متوقعا.. وإيران اختارت التصعيد

منذ 21 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
أستاذ علوم سياسية: قرار ترامب كان متوقعا.. وإيران اختارت التصعيد

طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي كان متوقعًا للغاية.

وأضاف فهمي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرد الإيراني بإعلان بدء تخصيب اليورانيوم جاء أكثر تصعيدًا من موقف الإدارة الامريكية.

وتابع: "بعد إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم كدة نقطة ومن أول السطر، لم يعد هناك اتفاق من أساسه"، مشيرًا إلى أن إيران كانت تستطيع إستكمال الإتفاق مع باقي الدول الموقعه عليه، لكنها اختارت التصعيد.

أخبار متعلقة

طارق فهمي: قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية دمر عملية السلام

طارق فهمي: قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية دمر عملية السلام
طارق فهمي: الصراع العربي الإسرائيلي قد يخضع لمقايضة أمريكية روسية

طارق فهمي: الصراع العربي الإسرائيلي قد يخضع لمقايضة أمريكية روسية
طارق فهمي: إسرائيل قد تختلق الذرائع لقتال حزب الله

طارق فهمي: إسرائيل قد تختلق الذرائع لقتال حزب الله
طارق فهمي: إسرائيل تحرص على عدم وجود تهديد لها بجنوب سوريا

طارق فهمي: إسرائيل تحرص على عدم وجود تهديد لها بجنوب سوريا
طارق فهمي: المظاهرات الفلسطينية في غزة سيناريو لـ"يوم جهنم"

طارق فهمي: المظاهرات الفلسطينية في غزة سيناريو لـ"يوم جهنم"
طارق فهمي: يحق لترامب توجيه ضربة عسكرية لسوريا دون الرجوع لـ"الكونجرس"

طارق فهمي: يحق لترامب توجيه ضربة عسكرية لسوريا دون الرجوع لـ"الكونجرس"
طارق علام ينعى الإعلامية آمال فهمي: أكثر من تبنت مشاكل وهموم المصريين

طارق علام ينعى الإعلامية آمال فهمي: أكثر من تبنت مشاكل وهموم المصريين

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

"المصريين الأحرار" يكرم قيادات تعليمية ببنى سويف

"المصريين الأحرار" يكرم قيادات تعليمية ببنى سويف

العباسي في القاهرة لحضور أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

العباسي في القاهرة لحضور أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

رئيس حي الوراق يتعهد بتحسين الخدمات المقدمة لأهالي جزيرة الوراق

رئيس حي الوراق يتعهد بتحسين الخدمات المقدمة لأهالي جزيرة الوراق

أديب عن تأثير قرار ترامب على مصر: "أصبحنا في منطقة تدق طبول الحرب"

أديب عن تأثير قرار ترامب على مصر: "أصبحنا في منطقة تدق طبول الحرب"

عاجل| تركيا: سنبقي علاقتنا التجارية مع إيران

عاجل| تركيا: سنبقي علاقتنا التجارية مع إيران

اختيارات الوطن

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

الأكثر قراءة

عاجل