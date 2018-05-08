أستاذ علوم سياسية: قرار ترامب كان متوقعا.. وإيران اختارت التصعيد

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي كان متوقعًا للغاية.

وأضاف فهمي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرد الإيراني بإعلان بدء تخصيب اليورانيوم جاء أكثر تصعيدًا من موقف الإدارة الامريكية.

وتابع: "بعد إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم كدة نقطة ومن أول السطر، لم يعد هناك اتفاق من أساسه"، مشيرًا إلى أن إيران كانت تستطيع إستكمال الإتفاق مع باقي الدول الموقعه عليه، لكنها اختارت التصعيد.