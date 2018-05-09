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الوطن

مؤسس "إينرجي": المسرح المصري من أهم مصادر الجذب السياحي

اليوم AM 12:00
كتب: عبد الرحمن خالد
مؤسس "إينرجي": المسرح المصري من أهم مصادر الجذب السياحي

إينرجي

قال الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة "سكاي برودكشن" المالكة لإذاعة "إينرجي"، إن صناعة المسرح في مصر لا ينقصها شيء، فهناك الفنانين المصريين والعرب وهناك المنظمين والنصوص الجيدة.

وأشار مصطفى، مؤسس شبكة قنوات "النهار"، إلى أن دور المسرح الغائب، والذي لا يوجد أي مبرر لغيابه، خاصة أن المسرح المصري كان من أهم مصادر الجذب السياحي خلال الصيف، مردفا أن هناك الكثير من الأنشطة الثقافية التي كانت تقوم بها مصر قبل سنوات والتي كانت تؤتي ثمارها وتأثيرها عربيا وإقليميا، ولكنها ابتعدت عن هذه الأنشطة مما أثر على دورها في المنطقة.

وأكد مصطفى أن المسرح في الأعوام الماضية كان يسافر للعرض في جميع الدول العربية، وكان ذلك ينقل ثقافتنا ويجعلنا ذو تأثير في المنطقة، وأننا بحاجة لاسترداد مكانتنا تلك، خاصة مع التطور ووجود القنوات الفضائية التي تسمح تأثير أكبر.

وأضاف "إيه اللي ناقص؟ كانوا الناس بييجوا في طيارات من الوطن العربي عشان يحضروا عروض المسرح زي عروض سمير العصفوري، والمسرحية كانت بتقعد 15 سنة؟ وأين المسرح الغنائي؟".

 

وشدد "المهم أن يكون لدينا الإرادة لتنفيذ هذا لأننا نستفيد منه بنشر ثقافتنا في الخارج، بخلاف الإفادة السياحية والمالية.

كان مصطفى قد أدلى بعدة تصريحات في مناسبة مرور عام على افتتاح إذاعة إينرجي في مصر، وطالب بعودة مهرجان السياحة والتسوق من جديد وأكد أن إذاعة إينرجي مستعدة لرعايته بالمجان خاصة أن المهرجان يشجع السياحة الداخلية والعربية والتجارة الداخلية.

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