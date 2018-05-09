موسكو: تصرفات واشنطن تدوس على أعراف القانون الدولي

أعربت موسكو عن "خيبة أملها العميقة" لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما اعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" العربية، فإن وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان رسمي أصدرته، إنها تشعر بخيبة أمل عميقة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانب واحد رفض تنفيذ التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وأكدت موسكو على أن تصرفات واشنطن "تدوس على أعراف القانون الدولي".

وقال الرئيس الأميركي إن الانسحاب من الاتفاق يأتي لعدم نجاح الاتفاق في وقف أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار ومساعيها للحصول على سلاح نووي وردعها عن متابعة برنامجها للصواريخ الباليستية.