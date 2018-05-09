طرح أغنية "ليه الجرح" لفضل شاكر ووليد سعد على "أنغامي"

طرحت مساء أمس على تطبيق أنغامي أغنية "ليه الجرح" للمطرب اللبناني فضل شاكر والتي يعود من خلالها للغناء مرة أخرى بعد غياب أكثر من 5 سنوات ابتعد فيهم تماما عن الوسط الفني.

الأغنية الجديدة التي كتب كلماتها هاني عبد الكريم، من ألحان وليد سعد، والذي كان له دور كبير في عودة فضل للغناء بعد أن ارتبطا سويا بعلاقة فنية ممتدة منذ بداية "فضل" وظهوره على الساحة، حيث قدم وليد له عددا كبيرا من الألحان لأغنيات ساهمت في صنع جماهيريته ونجاحه عبر السنوات الماضية منها "بياع القلوب"، و"اللي انت شايفه"، و"بفكر بالساعات"، و"قالوا عنى بياع القلوب"، و"عديها"، و"نسيني إزاي"، "الحب القديم"، "أنا بحبك"، "فاكر لما تقولى"، "اللى راحوا"، و"عهد الله"، و"حظك يا قلبي"، و"أعمل إيه"، "من كتر حبي فيك"، و"ممنوع عني الهوى"، "يا هوى الغالين"، و"ش الطيب"، و"بنسى العالم".

وكان وليد سعد قد أقنع فضل في 2010 بخوض تجربة الغناء لتترات الأعمال الدرامية للمرة الأولى من خلال مسلسل "الريان".

كانت الأغنية قد ظهرت للمرة الأولى من خلال فيديو من برنامج "استقصاء" على قناة "الجديد" اللبنانية والتي ظهر فيها فضل شاكر ليعلن اعتذاره لجمهوره ونيته العودة للغناء مرة أخرى، ولاقت الأغنية منذ نشرها على مواقع التواصل مساحة كبيرة من الانتشار والتعليقات التي احتفت بعودة فضل شاكر مرة أخرى.