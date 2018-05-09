تسجيل الدخول

الوطن

طرح أغنية "ليه الجرح" لفضل شاكر ووليد سعد على "أنغامي"

منذ 46 دقيقة
كتب: ضحى محمد
طرح أغنية "ليه الجرح" لفضل شاكر ووليد سعد على "أنغامي"

فضل شاكر ووليد سعد

طرحت مساء أمس على تطبيق أنغامي أغنية "ليه الجرح" للمطرب اللبناني فضل شاكر والتي يعود من خلالها للغناء مرة أخرى بعد غياب أكثر من 5 سنوات ابتعد فيهم تماما عن الوسط الفني.

الأغنية الجديدة التي كتب كلماتها هاني عبد الكريم، من ألحان وليد سعد، والذي كان له دور كبير في عودة فضل للغناء بعد أن ارتبطا سويا بعلاقة فنية ممتدة منذ بداية "فضل" وظهوره على الساحة، حيث قدم وليد له عددا كبيرا من الألحان لأغنيات ساهمت في صنع جماهيريته ونجاحه عبر السنوات الماضية منها "بياع القلوب"، و"اللي انت شايفه"، و"بفكر بالساعات"، و"قالوا عنى بياع القلوب"، و"عديها"، و"نسيني إزاي"، "الحب القديم"، "أنا بحبك"، "فاكر لما تقولى"، "اللى راحوا"، و"عهد الله"، و"حظك يا قلبي"، و"أعمل إيه"، "من كتر حبي فيك"، و"ممنوع عني الهوى"، "يا هوى الغالين"، و"ش الطيب"، و"بنسى العالم".

وكان وليد سعد قد أقنع فضل في 2010 بخوض تجربة الغناء لتترات الأعمال الدرامية للمرة الأولى من خلال مسلسل "الريان".

كانت الأغنية قد ظهرت للمرة الأولى من خلال فيديو من برنامج "استقصاء" على قناة "الجديد" اللبنانية والتي ظهر فيها فضل شاكر ليعلن اعتذاره لجمهوره ونيته العودة للغناء مرة أخرى، ولاقت الأغنية منذ نشرها على مواقع التواصل مساحة كبيرة من الانتشار والتعليقات التي احتفت بعودة فضل شاكر مرة أخرى.

أخبار متعلقة

دراما رمضان تعيد فضل شاكر إلى الغناء: «شبعنا من التمثيل»

دراما رمضان تعيد فضل شاكر إلى الغناء: «شبعنا من التمثيل»
مدحت العدل: تتر "لدينا أقول أخرى" يعيد فضل شاكر.. وطرحها قريبا

مدحت العدل: تتر "لدينا أقول أخرى" يعيد فضل شاكر.. وطرحها قريبا
بعد طول غياب واتهامات بـ"الإرهاب".. فضل شاكر يعود للغناء في رمضان

بعد طول غياب واتهامات بـ"الإرهاب".. فضل شاكر يعود للغناء في رمضان
فضل شاكر يشدو بتتر مسلسل يسرا في رمضان

فضل شاكر يشدو بتتر مسلسل يسرا في رمضان
فضل شاكر ينعى والد شيرين: "رحم الله فقيدكم"

فضل شاكر ينعى والد شيرين: "رحم الله فقيدكم"
سعد الحريري يرد على طلب فضل شاكر: لا أتدخل لدى القضاء

سعد الحريري يرد على طلب فضل شاكر: لا أتدخل لدى القضاء
الفنان محمد شاكر يرحب بعودة والده فضل شاكر بأغنية "عارفينك"

الفنان محمد شاكر يرحب بعودة والده فضل شاكر بأغنية "عارفينك"
الشاعر هاني عبد الكريم: قمة سعادتي حينما أستمع لكلماتي بصوت فضل شاكر

الشاعر هاني عبد الكريم: قمة سعادتي حينما أستمع لكلماتي بصوت فضل شاكر
بعد نجاح "ليه الجرح".. تعرف على أبرز محطات تعاون فضل شاكر ووليد سعد

بعد نجاح "ليه الجرح".. تعرف على أبرز محطات تعاون فضل شاكر ووليد سعد
مؤلف "ليه الجرح": في قمة سعادتي لنجاح الأغنية بصوت فضل شاكر

مؤلف "ليه الجرح": في قمة سعادتي لنجاح الأغنية بصوت فضل شاكر
بالفيديو| فضل شاكر يعود للغناء بـ"ليه الجرح" بعد غياب 5 سنوات

بالفيديو| فضل شاكر يعود للغناء بـ"ليه الجرح" بعد غياب 5 سنوات

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

فيديو| نهاية مأساوية لشاب أراد التقاط "سيلفي" على حافة شلال

فيديو| نهاية مأساوية لشاب أراد التقاط "سيلفي" على حافة شلال

"ليس جنونا".. دراسة: التكلم مع النفس أفضل طريقة لحل المشكلات

"ليس جنونا".. دراسة: التكلم مع النفس أفضل طريقة لحل المشكلات

العثور على مخلوق "مخيف وغامض" على ضفاف نهر ليفربول

العثور على مخلوق "مخيف وغامض" على ضفاف نهر ليفربول

700 ألف دولار تكلفة تعليم جنود الجيش الأمريكي الاستئذان لتقبيل النساء

700 ألف دولار تكلفة تعليم جنود الجيش الأمريكي الاستئذان لتقبيل النساء

طرح أغنية "ليه الجرح" لفضل شاكر ووليد سعد على "أنغامي"

طرح أغنية "ليه الجرح" لفضل شاكر ووليد سعد على "أنغامي"

اختيارات الوطن

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

الأكثر قراءة

عاجل