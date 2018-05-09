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الوطن

أحمد بوخاطر يحضر مفاجآته الرمضانية وعملا إنشاديا ضخما للأطفال

اليوم AM 07:59
كتب: محمود الرفاعى
أحمد بوخاطر يحضر مفاجآته الرمضانية وعملا إنشاديا ضخما للأطفال

احمد بوخاطر

يعمل المنشد أحمد بوخاطر "سفير الإبداع العلمي" على تجهيز وتنفيذ مجموعة أعمال متعددة، من أجل أن تكون جاهزة لطرحها وعرضها خلال شهر رمضان المبارك الذي بات على الأبواب، حيث كعادته يحضر أعمالاً لتوزيعها ونشرها في جميع أنحاء العالم، كما في كل جديد يقدمه.

ويعمل بوخاطر خلال هذه الأيام على الانتهاء من عملية المكس لمجموعة أدعية وأذكار، يتميز بأدائها بصوته الذي يتسلل إلى القلوب بشفافية ودون استئذان، بالإضافة إلى أنه ينفذ عمل ضخم للأطفال، سيشكل مفاجأة للجمهور والمتابعين له في العالم من خلال القنوات التلفزيونية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الذي يحظى من خلالها بمتابعات مليونية لها الأثر الكبير والواسع بين الجمهور.

إلى جانب ذلك، يستعد بوخاطر لمجموعة نشاطات إنسانية خلال شهر رمضان المبارك، سيقوم بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخارجها، هدفها نشر المحبة والألفة والأمان في كل مكان، إلى جانب حلوله ضيفا على مجموعة من البرامج والسهرات الرمضانية في القنوات الفضائية.

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