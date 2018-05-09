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الوطن

"عمومية بي.بي.آي" القابضة تعتمد نتائج الأعمال وتعديل الاسم

منذ 10 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"عمومية بي.بي.آي" القابضة تعتمد نتائج الأعمال وتعديل الاسم

البورصة - ارشيفية

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة بي بي آي القابضة للاستثمارات المالية - بي انفستمنتس، نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017.

وصدقت العمومية العادية، حسب بيان للبورصة، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال 2017، وإبراء ذمة أعضائه عن الفترة وانتخاب آخر.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاسم ليصبح بي انفستمنتس القابضة.

كما أقرت إلغاء البند رقم (12) من القرار الرابع بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2017، والخاص بتجميد أسهم الشركة.

واعتمدت الجمعية منح رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، الترخيص في اتخاذ الإجراءات كافة بشأن إنهاء عملية الطرح مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، وشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي.

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