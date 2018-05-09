أبوالغيط يدعو الإعلام العربي لإظهار الوجه الحقيقي للحضارة العربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ضرورة أن يقوم الإعلام العربي حاليا بإظهار الوجه المعتدل الوسطي للحضارة العربية، وأن ينأى بنفسه عن نشر الطائفية والكراهية والتطرف.

وشدد أبوالغيط، في كلمته اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 49 لمجلس وزراء الاعلام العرب، والتي ألقتها نيابة عنه السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطارع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، على ضرورة قيام الإعلام بدور إصلاحي وأن يشجع الجمهور على الاهتمام بالقضايا الحيوية كتغير المناخ وينأى عّن الطائفية والكراهية، وقال أيضا : "نريد إعلاما ينقل الواقع بلا انحياز، إعلاما تنهض به الأمة التي أنهكتها الصراعات".

وحذر أبوالغيط من أن استمرار ظاهرة الاٍرهاب في أماكن مختلفة من العالم ينذر بمرحلة شديدة التعقيد، مؤكدا ضرورة تحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الاٍرهاب التي سبق أن أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب.

وتابع: "إن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية أبرزها الاضطرابات السياسية والتدخلات الأجنبية والتحديات الاقتصادية"، مضيفا أن هذه التحديات تدعونا للتوحد لإيجاد الحلول لمشاكل الأمة حتى تحقيق الأهداف المنشودة.

وأشاد الأمين العام بالخطة الإعلامية بشأن القدس المطروحة على مجلس وزراء الاعلام التي تهدف للتصدي القرار الأمريكي الأحادي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وأكد أن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية لكل العرب، وخير دليل هو أن القمة العربية الاخيرة في "الظهران" بالمملكة العربية السعودية حملت اسم "قمة القدس".