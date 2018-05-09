غدا.. إطلاق فرقة "معت" للرقص المعاصر على مسرح الفلكي

يشهد مسرح الفلكي غدا الخميس، إطلاق فرقة "معت" للرقص المعاصر التي أسستها الفنانة كريمة منصور عام 99 وتعيد إطلاقها هذا العام بشكلها الجديد.

وتعتمد الفرقة في تكوين عضويتها الرئيسي على خريجي برنامج التدريب الاحترافي في الرقص المعاصر لمركز القاهرة للرقص المعاصر بعد ثلاث سنوات متتالية من الدراسة المكثفة.

تقدم الفرقة 3 عروض حتى 15 مايو من هذا الشهر و سوف تفتتح الفعاليات بعرض "كريدو" و هو : فكرة وتصميم وإخراج : كريمة منصور و يعرض فيه كل من إبراهيم عبدالحميد وأحمد شامل عزمي (ميدو) وأماني عاطف وسمر عزت وشادي عبدالرحمن وإسلام النبيشي وإسلام العربي وحنين طارق ومصطفى جمال وأمينة أبوالغار.

العرض مستوحى من أحد العروض التي أخرجتها كريمة منصور في العام 2005 بـ ألمانيا وقام بالعرض خمسة راقصين وقتها.

يحاول العرض مسائلة مسألة الطقوس، تلك التي قد تقام في بعض المناسبات الخاصة، قد يؤديها شخصٌ واحدٌ، أو مجموعة من الأشخاص، أو مجتمعٌ بأكمله؛ في أماكن محددة، أو في أماكن غير محددة ، في أماكن عامة، أو خاصة والتي تُقام أساسًا لقيمتها الرمزية."