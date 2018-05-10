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الوطن

ضبط عاطل هارب من تهمة إتلاف وحرق سيارة مذيع بماسبيرو ببنها

منذ 9 دقيقة
كتب: حسن صالح
ضبط عاطل هارب من تهمة إتلاف وحرق سيارة مذيع بماسبيرو ببنها

مديرية أمن القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل هارب من تنفيذ حكم قضائي بالحبس سنة مع الشغل في تهمة حرق وإتلاف سيارة مذيع بماسبيرو.

كانت معلومات وردت للرائد محمد غلاب معاون قسم أول بنها بتردد "هاني .م" الهارب من حكم حبس سنة وكفالة ألف جنيه في الجنحة رقم 12275 لسنة 2017 بتهمة الحرق العمد لسيارة أحمد عبدالغني المذيع بماسبيرو على دائرة القسم.

بعرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية وجه بسرعة عمل اللازم وتوجهت مأمورية وتم ضبط المتهم واصطحابه لديوان القسم وعمل المحضر اللازم وبعرضه على النيابة أمرت بترحيله للسجن لتنفيذ العقوبة.

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