"فاروس" تبقي على القيمة العادلة للمصرية للاتصالات عند 15.25 جنيه

أبقت "فاروس" للأبحاث على القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات عند 15.25 جنيه، مع توصية بمساواة الوزن النسبي للسهم.

وأوضحت "فاروس" في مذكرة بحثية صادرة، اليوم الخميس، أن أعباء فودافون وأعباء الديون تقلل من الربحية متوقعة أن يستمر ضغط تلك الأعباء على الشركة.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 689.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2018 إلى 4.7 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 4.1 مليار جنيه في الربع المقارن من 2017.