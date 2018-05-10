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الوطن

حريق يلتهم 30 منزلا وإصابة 7 أشخاص في سوهاج

منذ 20 دقيقة
كتب: خالد الغويط
حريق يلتهم 30 منزلا وإصابة 7 أشخاص في سوهاج

حريق قرية الحرجة بسوهاج

التهم حريق أكثر من 30 منزلا بقرية الحرجة بالقرعان التابعة لقرية عرابة أبيدوس، ومنطقة غرب المرة ووسط المدينة بمركز البلينا جنوب سوهاج.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من إخماد الحرائق الثلاثة، وأصيب في الواقعة  7 أشخاص باختناقات، ونقلوا إلى المستشفي للعلاج، وتجري الشرطة عمليات الحصر الفعلية للمنازل المحترقة.

وتلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا باندلاع 3 حرائق بعدد من المنازل، بقرية الحرجة بالقرعات، ومنطقة غرب المرة ووسط مدينة البلينا وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة علي الحرائق.

وتبين أن الحرائق انتشرت سريعا وامتدت بفعل الرياح إلى عدد من المنازل المجاورة، وبلغ عدد المنازل المحترقة 30 منزلا، وتجرى عملية الحصر الفعلية للمنازل المحترقة، وتسبب الحريق في نفوق عدد من رؤوس للماشية، واحتراق بعض الأثاث والمنقولات المنزلية، وأصيب 7 أشخاص بحالات اختناق، ونقلوا إلى المستشفى البلينا المركزي للعلاج، وكلف مدير أمن سوهاج، المعمل الجنائي بالانتقال، واتخاذ اللازمة لمعرفة أسباب الحرائق، وتحرر محضر بالواقعة.

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