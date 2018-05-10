لافروف: نسعى لاستئناف مفاوضات التسوية السورية عبر جنيف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو ستعمل على استئناف مفاوضات جنيف حول التسوية السورية في أسرع وقت.

وقال لافروف بعد مباحثاته مع نظيره الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس: "ناقشنا الضربات الصاروخية غير الشرعية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى سوريا "بذريعة شن هجوم كيميائي" قبل قيام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقيق في المكان الذي بحسب الزعم، حصل فيه الهجوم الكيميائي، وقد ألحقت، طبعا، ضررا شديدا بالجهود الهادفة إلى تفعيل العملية السياسية بسوريا.

وأكد لافروف أن الجانب الروسي يسعى لاستئناف مفاوضات السلام السورية في جنيف في أقرب وقت وعلى أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، التي تنص على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.