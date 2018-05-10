فور انتخابه اتهام مستشار بلدي في تونس بإزالة محطة حافلات ازعجته

قرر مستشار بلدي في سيدي بوزيد وسط تونس إزالة محطة للحافلات اعتبرها مزعجة بعيد انتخابه واتهم بتدمير هذا الموقف الواقع أمام مبنى يملكه.

وصرح مدير شركة النقل العام في مدينة سيدي بوزيد الخميس لفرانس برس انه رفع شكوى ضد رجل اعمال محلي انتخب على قائمة حزب النهضة الاسلامي بعد تدمير موقف للحافلات.

وكان هذا الرجل اعتقل في 2013 لفترة وجيزة لازالة الموقف نفسه الواقع امام مبناه في الجادة الرئيسية للمدينة. وافرج عنه بعد ان وعد باعادة بناء الموقف.

وهذا الموقف يحجب واجهة محل للملابس يقع في الطابق الارضي من المبنى.

الثلاثاء غداة اول انتخابات بلدية ديموقراطية في تونس تبين لسكان الحي انه كان يتم ازالة الموقف لاقامته في موقع ابعد.

وتظاهر مسؤولون سياسيون ومن جمعيات الاربعاء للمطالبة باعادة الموقف الى موقعه الاصلي.

واكد صاحب المبنى للاعلام ان لا علاقة له بالامر محملا مستأجر محل الملابس مسؤولية ذلك.

وقال والي سيدي بوزيد الذي توجه الى المكان لمراسل فرانس برس ان تحقيقا فتح في هذه القضية.

ونظرا الى ان المحسوبية شائعة في بعض المدن التونسية كان لهذه القضية اصداء كثيرة محليا على الانترنت.

والانتخابات البلدية التي جرت الاحد وسجلت نسبة مقاطعة مرتفعة هي الاولى ما بعد ثورة 2011.

وستستخدم لاطلاق لامركزية تم المطالبة بها منذ زمن تستند الى الامل في ان يظهر النواب المحليون حرصا اكبر على الاملاك العامة البلدية من الادارة المركزية.