حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء في 5 أحياء بالقاهرة

نظم 5 أحياء بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ففي حي مصر القديمة تم إزالة عقار مخالف بشارع سوق الاثنين، وفي حي المقطم تم وقف أعمال مباني بالقطعة رقم 3578 الحي الثاني وتم مصادرة الخلاطة المستخدمة في الأعمال، كما تم تنفيذ قرار إزالة بالقطعة رقم 7610 منطقة "س" وتم إزالة الدور الخامس بالكامل.

وفي حي التبين تم إزالة تعديات على أرض تتبع السكة الحديد علي مساحة 107 أفدنة بالتنسيق مع مساعد فرقة جنوب القاهرة ومدير شرطة مرافق العاصمة، وفي حي البساتين تم تنفيذ قرار إزالة لقطعة أرض بمنطقة المعراج السفلي، وفي دار السلام تم إيقاف أعمال بناء وإزالة في المهد بشارع محمد علي خضر.