تسجيل الدخول

الوطن

حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء في 5 أحياء بالقاهرة

منذ 15 دقيقة
كتب: وائل فايز
حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء في 5 أحياء بالقاهرة

جانب من الإزالات

نظم 5 أحياء بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ففي حي مصر القديمة تم إزالة عقار مخالف بشارع سوق الاثنين، وفي حي المقطم  تم وقف أعمال مباني بالقطعة رقم 3578 الحي الثاني وتم مصادرة الخلاطة المستخدمة في الأعمال، كما تم تنفيذ قرار إزالة بالقطعة رقم 7610 منطقة "س" وتم إزالة الدور الخامس بالكامل.

وفي حي التبين تم إزالة تعديات على أرض تتبع السكة الحديد علي مساحة 107 أفدنة بالتنسيق مع مساعد فرقة جنوب القاهرة ومدير شرطة مرافق العاصمة، وفي حي البساتين تم تنفيذ قرار إزالة لقطعة أرض بمنطقة المعراج السفلي، وفي دار السلام تم إيقاف أعمال بناء وإزالة في المهد بشارع محمد علي خضر.

أخبار متعلقة

مصادرة 3 خلاطات لوقف أعمال بناء مخالف في العمرانية

مصادرة 3 خلاطات لوقف أعمال بناء مخالف في العمرانية
وقف أعمال بناء مخالفة داخل محطة بنزين ومصادرة المضبوطات بالزيتون

وقف أعمال بناء مخالفة داخل محطة بنزين ومصادرة المضبوطات بالزيتون
القاهرة توقف أعمال بناء مخالف في التونسي

القاهرة توقف أعمال بناء مخالف في التونسي
محافظ القاهرة: لدينا 60 منطقة "عشوائية خطرة".. وجار التعامل معها

محافظ القاهرة: لدينا 60 منطقة "عشوائية خطرة".. وجار التعامل معها

التعليقات

مصر تنافس على رئاسة

أحدث الأخبار

بالأسماء| الإمارات تدرج 9 كيانات وأفراد إيرانيين في قائمة الإرهاب

بالأسماء| الإمارات تدرج 9 كيانات وأفراد إيرانيين في قائمة الإرهاب

عاجل| زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ7 جنيهات.. والتطبيق غدا

عاجل| زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ7 جنيهات.. والتطبيق غدا

مصرع وإصابة شابين صعقا في قنا

مصرع وإصابة شابين صعقا في قنا

هبوط أرضي مفاجئ أمام مقابر العيسوي بالمنصورة

هبوط أرضي مفاجئ أمام مقابر العيسوي بالمنصورة

روحاني: إيران لا تريد "توترات جديدة" في المنطقة

روحاني: إيران لا تريد "توترات جديدة" في المنطقة

اختيارات الوطن

كتالوج الامتحانات| نصائح للطلاب للحفاظ على الهدوء خلال المذاكرة

كتالوج الامتحانات| نصائح للطلاب للحفاظ على الهدوء خلال المذاكرة

سامي عبد الراضي يكتب: 13 سؤالًا في «مذبحة الرحاب».. قد تحل اللغز

سامي عبد الراضي يكتب: 13 سؤالًا في «مذبحة الرحاب».. قد تحل اللغز

من هو قاسم سليماني الذي تزعم إسرائيل أنه قصف أراضيها؟

من هو قاسم سليماني الذي تزعم إسرائيل أنه قصف أراضيها؟

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

رمضان يُنعش سوق الفراشة.. يا رب كتر أرزاقنا

رمضان يُنعش سوق الفراشة.. يا رب كتر أرزاقنا

الأكثر قراءة

عاجل