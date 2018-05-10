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الوطن

مجلس الشباب المصري يعلن عن المنتدى القانوني الأول لحقوق الإنسان

منذ 34 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
مجلس الشباب المصري يعلن عن المنتدى القانوني الأول لحقوق الإنسان

مجلس الشباب المصري - أرشيفية

يعقد مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح، المنتدى الأول لحقوق الإنسان، يومي السبت والأحد، بمقر المجلس بالدقي.

ويتناول المنتدى مناقشة أهم القضايا الخاصة بحقوق الإنسان في المجتمع المحلي والدولي التي تتلخص في عدة محاور منها، العنف ضد المرأة، وأسباب هذه الظاهرة، وصورها وسبل المواجهة التشريعية لها ومناقشة قانون رؤية الأطفال الجديد، وشرح ما له وما عليه، ومدى تقبل المجتمع وتفاعله مع ما ينص عليه هذا القانون.

كما يناقش المنتدى الهجرة غير الشرعية، وأسبابها ومدى أهمية بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وأهداف وأسس مكافحة تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، وسيتناول المنتدى أيضًا مناقشة حول تجارة الأعضاء البشرية، ومناقشة السمات العامة لتجارة الأعضاء، والمشكلات التى تثيرها، والإطار الشرعى والقانونى لمثل هذه التجارة وسبل مكافحتها.

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