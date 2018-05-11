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الوطن

بالصور| الجريني يحيي حفل افتتاح أحد المدارس الخاصة

منذ 5 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
تصوير: عبدالحافظ السيد
بالصور| الجريني يحيي حفل افتتاح أحد المدارس الخاصة

عبدالفتاح الجريني

أحيا الفنان عبدالفتاح الجريني، حفل افتتاح أحد المدارس الخاصة، وذلك بحضور عدد كبير من الطلبة وأسرهم، وذلك بمقر المدرسة بالتجمع الخامس.

وقدم عبدالفتاح الجريني ثلاثة عروض غنائية مختلفة، بمشاركة أطفال وأساتذة المدرسة ومنها "أشوف فيك يوم" التي غناها مع طلاب المدرسة.

يذكر أن آخر أعمال عبدالفتاح الجريني هي "ديو" مع نجم الراب الهندي "بدشاه"، والأغنية كتب كلماتها "بدشاه"، فيما كتب الجريني الجزء الخاص به باللغة العربية، بينما اشرف على الأغنية طاقم المنتجين من السويد، واستغرق تحضير الأغنية حوالي ثلاثة أشهر كاملة.

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