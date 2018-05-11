"التموين": رقابة مشددة على المعارض لرصد أي تجاوزات أو مخالفات

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك أكثر من 260 شركة من كبرى الشركات الغذائية في السوق المصري مشاركة في هذا المعرض، وتطرح سلعًا بتخفيضات تتراوح من 15% إلى 20%.

وأعلن رمضان، عبر تصريحات صحفية عنه، اليوم، طرح لحوم سودانية طازجة بسعر 85 جنيهًا للكيلوجرام، ودواجن بسعر 19 جنيهًا للكيلوجرام، مضيفًا أن هناك 12 ألف ذبيحة جاهزة للطرح خلال شهر رمضان.

وأضاف أن هناك أسماك طرحت أيضًا بالمعرض، من قبل الشركة المصرية لتجارة اللحوم والأسماك، متابعًا: أسعار السكر تتراوح من 7.25 جنيه إلى 8.50 جنيه، والأرز من 5.50 جنيه إلى 8 جنيهات.

وأكد وجود رقابة مشددة على المعارض؛ لرصد أي تجاوزات أو مخالفات، قائلًا: "نقف بالمرصاد ضد أي حالات شراء مبالغ فيها من أجل التعامل بها تجاريًا خارج المعرض؛ لأن هذا المعرض يتم تنظيمها من أجل المستهلكين، وتلبية احتياجات الأسر".