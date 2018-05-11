اختيار مصطفى الجندي رئيسا لتجمع شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي

قالت النائبة مي محمود، أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وعضو البرلمان الإفريقي، إنه تم اختيار النائب مصطفى الجندى، رئيسا لتجمع شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي.

وكان البرلمان الإفريقي، قد أجريت فيه انتخابات على مقعد رئيس البرلمان، ونافس فيه "الجندي" ممثلا عن مصر وقطاع دول شمال إفريقيا، واثنين من المرشحين عن قطاعي وسط وجنوب إفريقيا، فاز فيه روجيه نكودو دانج عن "وسط إفريقيا" بولاية جديدة.

ومن المقرر أن يشهد البرلمان الإفريقي اليوم الجمعة، حفل تنصيب روجيه نكودو دانج بعد فوزه بمقعد رئاسة البرلمان الإفريقي بحصوله على 133 صوتا من إجمالي 222 صوتا.

يذكر أن البرلمان الإفريقي تأسس عام 2014 ويضم 55 دولة وعدد أعضاءه 257 نائبا.