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الوطن

تخصيص 150 متر مربع ﻹقامة محطة رفع صرف بأولاد صقر

منذ 23 دقيقة
كتب: الوطن
تخصيص 150 متر مربع ﻹقامة محطة رفع صرف بأولاد صقر

ارشيفية

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية القرار رقم (3051)، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 150 مترمربع الواقعة بحوض صان وبحر العجور، ناحية عزبة أبو قراميط زمام قصاصين الأزهار، مركز أولاد صقر، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ﻹقامة محطة رفع صرف صحي عليها، تبرع مقدم من أحد المواطنين لخدمة أهالي المركز، بناء على موافقة الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد محافظ الشرقية على شركة مياه الشرب، والصرف الصحي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية القدر المتبرع به، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للصالح العام.

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