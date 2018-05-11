الموقع الرسمي للمترو يتجاهل خبر زيادة سعر التذاكر

أكثر من 12 ساعة مضت على قرار وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بتغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح اليوم الجمعة الموافق 11/5/2018.

وبموجب هذا القرار الصادر مساء أمس، تصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ5 جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا.

الخبر الذي تصدر فقرات البرامج الإخبارية وعناوين النشرات الإذاعية والصحف، لم يدرج حتى الآن ضمن قائمة أخبار الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حتى الآن رغم مرور أكثر من 12 ساعة كاملة على إصدار القرار.

وجاء آخر الأخبار التي نشرت على الموقع الرسمي للمترو، بتاريخ 25 أغسسطس 2016، متمثلًا في إعلان الشركة عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتشغيل والبحوث للخط الاول والثاني.

وبعد إعلان القرار، أكدت الوزارة أنه مراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيهًا وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيهًا، وأسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيهًا، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيهًا، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.