النداء الأخير | لتهزمه العب على طريقته

"لتهزمه، العب على طريقته".. شعار المرحلة الراهنة على جميع المستويات، خاصة هذا مع هذا الانشقاق والتشتت المجتمعي في بلاد العرب، وفي كثير من الأحيان يخطر ببالي أن التاريخ الإنساني بالكامل، هو حكاية "فرص ضائعة"!، فرص كانت سانحة لتكوين إمبراطورية فاضلة قوامها الثروة وأرضها مقبرة لكل طامع ، وقد تكون قصة حلم ليس فرصة ضائعة.

إن بداخل كل منا فرصة لحلم ضائع قد تدمرها زلة لسان، من منا لم تتاح له فرصة لصنع السلام بينه وبين الجميع، وكم عدد الفرص التي أضعناها جميعا بفعل سلطان العقل ونوازع السيطرة حتى وصلنا إلى أن أصبح تاريخ كل منا حلقات مسلسلة مليئة بالصراعات الطويلة والمستمرة والدامية والمنهكة في نفس الوقت.

الأحلام تختلف عن الأوهام، فالأحلام لها قوة حضور في حين أن الأوهام حالة غيبوبية، وقوة حضور الأحلام في أنها تظل دائماً مؤشراً إلى الطريق السليم ومحاولة تصحيح بالفكر لقصور الفعل، وهنا قد تلعب قاعدة "لتهزمه، العب على طريقته" دورها الإيجابي وطرد قواها السلبية من بيننا، لذلك لن اعتبر مقدمتي هذه زلة لسان ولا أوهام بل حلم لا بد أن أراه يوما.

وهناك وهنا وفي كل مكان زلات لسان فضحت أصحابها وكشفت عن نواياهم وأحلامهم وأطماعهم أيضا، فأثناء حفل عشاء في واشنطن، قالت وزيرة الخارجية الأميركية سابقاً "كوندوليزا رايس": "كما كنت أخبر زوجي..."، فاستدركت خطأها وصححت العبارة بالقول: "كما كنت أخبر الرئيس بوش"، إلا أن هذه الهفوة لم تمر مرور الكرام، إذ رجح البعض أن تكون هناك مشاعر خفية تكنها رايس للرئيس الأميركي.

كما وقعت "ميشيل أوباما" ضحية زلة لسان أثناء مقابلة تلفزيونية حين وصفت نفسها بأنها "أم عزباء مشغولة"، قبل أن تصحح خطأها بسرعة وتضحك من زلتها بالقول: "أقصد أماً مشغولة.. عندما يكون لديك زوج في منصب رئيس، يمكن أن تشعري بأنك وحيدة بعض الشيء، إلا أنه هنا".

أما الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، فى أثناء احتفال شعبي في بريح، استبدل عن طريق الخطأ اسم الرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان باسم الرئيس ميشال عون، غير أنه سرعان ما اعتذر بطريقة ساخرة: "عفواً غلطة، هيدي غلطة كبيري.. هيدي غلطة عكثرة ما عم نحلم فيه بالليل.. مش تيجي.."، الأمر الذي تسبب ببلبلة وبموجة ضحك بين الحضور.

الهفوات اللفظية قد تقود إلى أفكار ومشاعر لا يرغب الشخص في الكشف عنها، على سبيل المثال: الأفكار الجنسية، العدوان، الغضب، مشاعر الحب، انعدام الأمن، القلق والتوتر، وبالتالي: هل يجب اعتبار زلات اللسان دليلا قاطعا على حقيقة نيات صاحبها أم أنها مجرد خطأ لفظي عابر؟

فرويد قال في كتابة سيكولوجية الحياة اليومية، عن زلات اللسان إن الهفوات الكلامية ليست "بريئة، ولا تحدث بشكل عرضي كما يعتقد البعض، بل تعكس رغبات حقيقية وأمنيات مدفونة في العقل الباطني، مشبهاَ زلة اللسان بمرآة النفس التي تعكس الأفكار والدوافع الموجودة في اللاوعي، معتبرا أن هذه الأخطاء اللفظية تفضح المشاعر والرغبات المكبوتة في العقل الباطني، كحال المرأة التي التقت بالصديقة السابقة لزوجها، فابتسمت وقالت لها: (كم يسعدني ضربك)، عوضا عن قول (كم يسعدني لقاؤك)، مما يعكس شعورا دفينا في عقلها الباطني تجاه العشيقة السابقة لزوجها".

وبالعودة إلى قاعدة "لتهزمه، العب على طريقته"، فزلة لسان كوندوليزا رايس كشفت زواجا فكريا بينها وبين بوش لإشعال العراك في العراق، وزلة لسان ميشيل أوباما كشفت تفرغ الرئيس الأمريكي الأسود لزرع الفتن في الوطن العربي، وزلة لسان جنبلاط كشفت عن تشتت لبنان، فمتى اسمع زلة لسان تحيى حلما بالوحدة وإحياء آخر الفرص الضائعة في أرض كانت قديما تسمى أرض العرب، وسوريا من وراء القصد.