يا عازفَ النَّايِ

يا عازفَ النَّايِ صوتُ النَّايِ يُفنيني
ويحرقُ النبضَ في طَيِّ الشرايينِ
فاسكبُ الروحَ في الأوراقِ قافيةً
جاءتْ إلى الشِعرِ من أعماقِ سِجّينِ
فأينَ منْ أقسموا في الهوي معنا
أينقضُ العطرُ ميثاقَ الرياحينِ؟!
أشقي بدمعٍ قد رحلتْ حبيبتهُ
ما زال يحفرُ في قلبي بسكّينِ
حتي استفاقتْ علي الأوجاعِ أوجاعٌ
جرَّتْ إليَّ بهذيانِ المجانينِ
ذبحتُ صبري بجوف الشوقِ قرباناً
والشوقُ يأكلُ ما تُهدي قرابيني
ثُمَّ انتَقَي لوعةً ترتاحُ في كبدي
وتُنبتُ الشوكَ بالخطواتِ يُدميني
والحزنُ خِلٌ اعرفهُ ويعرفني
أنَّي اتجهتُ فيأبي أن يُخلّيني
يا عازفَ النَّايِ قد أيقظتَ لي سُمَّاً
يستأصلُ العُمرَ من تكوينِ تكويني
ويستبدُّ بأنفاسٍ علي رئتي
حتي يُدَّخِنَ شَهْقَاتي كغليونِ
يا عازفَ النَّايِ هلْ تنفخْ بإيقاعٍ
أمْ أنتَ تنفخُ هاماناً لفرعونِ
إن مت يا أمه ما تبكيش
إن مت يا أمه ما تبكيش ما تلطميش وتشقى التوب هموت عشان أطفالنا تعيش ما اقدرش يا أمه أعيش مغلوب
رقم الحبيب
هفا رقمي إلى رقم الحبيب وعاود الاتصال بلا مجيب كذلك تفعل الأرقام شوقا فيا ويلاه من شوق القلوب وكنت أظن ق