مرتضى لفرج عامر: "الجن راكبك أنت وميمي عبدالرازق اليومين دول"

هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بسبب قراراه بالانسحاب من المباراة النهائية من بطولة كأس مصر بحجة تعيين حكم مصري للقاء.

وقال "منصور"، خلال مقطع فيديو بثته قناة نادي الزمالك على موقع "يوتيوب" إن هذا "المسلسل الهابط" الهدف منه إرهاب الحكام، متابعا: "أعقل بلاش كدة أنت راجل كبير، الزمالك مش هيسمح بالمهذلة دي، عاوز تنسحب أبعت جواب رسمي بلاش شفهي عشان تخوف الحكام".

وأضاف رئيس الزمالك أن سموحة فاز على الزمالك في بطولة الدوري المصري بالحكام ولم يعترض أحد، متابعا: "هو الجن راكبك أنت وميمي عبدالرازق اليومين دول ولا إيه".