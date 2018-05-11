تسجيل الدخول

الوطن

مرتضى لفرج عامر: "الجن راكبك أنت وميمي عبدالرازق اليومين دول"

منذ 54 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
مرتضى لفرج عامر: "الجن راكبك أنت وميمي عبدالرازق اليومين دول"

مرتضى منصور

هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بسبب قراراه بالانسحاب من المباراة النهائية من بطولة كأس مصر بحجة تعيين حكم مصري للقاء.

وقال "منصور"، خلال مقطع فيديو بثته قناة نادي الزمالك على موقع "يوتيوب" إن هذا "المسلسل الهابط" الهدف منه إرهاب الحكام، متابعا: "أعقل بلاش كدة أنت راجل كبير، الزمالك مش هيسمح بالمهذلة دي، عاوز تنسحب أبعت جواب رسمي بلاش شفهي عشان تخوف الحكام".

وأضاف رئيس الزمالك أن سموحة فاز على الزمالك في بطولة الدوري المصري بالحكام ولم يعترض أحد، متابعا: "هو الجن راكبك أنت وميمي عبدالرازق اليومين دول ولا إيه".

أخبار متعلقة

ضحايا مرتضى منصور في الزمالك.. أين هم الآن؟

ضحايا مرتضى منصور في الزمالك.. أين هم الآن؟
مرتضى منصور يطعن لإلغاء قرار وزير الشباب بتشكيل لجنة لإدارة الزمالك

مرتضى منصور يطعن لإلغاء قرار وزير الشباب بتشكيل لجنة لإدارة الزمالك
يوسف الحسيني: مرتضى منصور مسؤول عن وفاة نادي الزمالك.. "مين بيحاسبه"

يوسف الحسيني: مرتضى منصور مسؤول عن وفاة نادي الزمالك.. "مين بيحاسبه"
مرتضى منصور يبلغ رئيس مجلس النواب اختصامه النائب العام في أزمة الزمالك

مرتضى منصور يبلغ رئيس مجلس النواب اختصامه النائب العام في أزمة الزمالك
إسماعيل سليم: مرتضى منصور دخيل على الزمالك ومن مطاريد الأهلى.. وضربته علقة ساخنة لا ينساها

إسماعيل سليم: مرتضى منصور دخيل على الزمالك ومن مطاريد الأهلى.. وضربته علقة ساخنة لا ينساها
مرتضى منصور عن هزيمة الزمالك: "أنا حزين.. النادي بيتدمر"

مرتضى منصور عن هزيمة الزمالك: "أنا حزين.. النادي بيتدمر"

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

"مياه القناة" تنظم ورشة سباكة بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على المياه

"مياه القناة" تنظم ورشة سباكة بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على المياه

توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بكفر الشيخ غدا

توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بكفر الشيخ غدا

100 عارضة للمشغولات اليدوية على هامش معرض "أهلا رمضان" بالإسماعيلية

100 عارضة للمشغولات اليدوية على هامش معرض "أهلا رمضان" بالإسماعيلية

مساعد وزير الداخلية يكرم المحالين على المعاش من ضباط الشرطة

مساعد وزير الداخلية يكرم المحالين على المعاش من ضباط الشرطة

وكيل أمين الأمم المتحدة يقترح إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بسيناء

وكيل أمين الأمم المتحدة يقترح إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بسيناء

اختيارات الوطن

بعد الزيادة.. تفاصيل وأسعار استخراج اشتراك مترو الأنفاق لمختلف الفئات

بعد الزيادة.. تفاصيل وأسعار استخراج اشتراك مترو الأنفاق لمختلف الفئات

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

"الحب والسند".. قصة آخر خطاب "رومانسي" لزوجة حسام غالي قبل اعتزاله

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

الأكثر قراءة

عاجل