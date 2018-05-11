اعتزال "الكابيتانو" يكسر نحس الأهلي أمام أياكس

في الوقت الذي أشارت فيه ساعة ستاد هزاع بن زايد بالإمارات للدقيقة 76 من مباراة اعتزال "الكابيتانو" بين النادي الأهلي وأياكس أمستردام الهولندي، ودّع حسام غالي كابتن النادي الأهلي المستطيل الأخضر، معلنًا نهاية مسيرته مع الساحرة المستديرة، ليحل بديلًا له اللاعب الشاب صلاح محسن.

وبعد دقيقتين من نزوله، يتسلم محسن ببراعة تمريرة ميدو جابر المتقنة ويسددها في مرمى الفريق الهولندي، معلنا عن الهدف الأول للأهلي والذي فشل أياكس أمستردام في تعويضه، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي للمرة الأولى في تاريخه على فريق العاصمة الهولندية.

التقى الأهلي مع أياكس امستردام قبل مباراة اعتزال "الكابيتانو"، في مناسبتين، فشل فيهما العملاق القاهري في الخروج بنتيجة إيجابية، حيث فاز أياكس في المباراتين، حيث كانت المباراة الأولى بين الفريقين بتاريخ 24 يناير عام 2003، في مباراة ودية لصالح أطفال قارتي إفريقيا وأوروبا.

وحضر فريق أياكس المباراة بكامل نجومه إلى ستاد القاهرة، وعلى رأسهم النجم السويدي، زلاتان ابراهيموفيتش، والمصري أحمد حسام ميدو الذي أحرز هدفًا في مرمى الأهلي، وانتهت المباراة بفوز الفريق الهولندي بهدفين مقابل هدف للأهلي أحرزه وائل جمعة من ركلة جزاء.

وفي عام 2010، أقام الأهلي معسكرا استعداديا للموسم الجديد في النمسا، تحت قيادة مديره الفني حينئذ حسام البدري، وخاض الفريق 3 مباريات ودية، اختتمها بمواجهة أياكس أمستردام الهولندي بتاريخ 8 يوليو، وفاز الفريق الهولندي بهدف نظيف أحرزه اللاعب الصيربي ميراليم سليماني.