تسجيل الدخول

الوطن

تحقيقات كارثة المناشي بالبحيرة: "تعطل شاشة التحكم بمحطة أبو الخاوي"

اليوم AM 08:35
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
تحقيقات كارثة المناشي بالبحيرة: "تعطل شاشة التحكم بمحطة أبو الخاوي"

ارشيفية

تواصل النيابة العامة بكوم حمادة في البحيرة، بإشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة، وبرئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس النيابة، والمستشار أنس الصاوي مدير النيابة، تحقيقاتها في كارثة تصادم قطاري خط المناشي بمركز كوم حمادة، والذي راح ضحيته 7 أشخاص وأسفر عن إصابة العشرات في شهر فبراير الماضي. 

وكشفت التحقيقات عن تعطل شاشة التحكم داخل محطة أبو الخاوي بكوم حمادة قبل وقوع الحادث، وتم رصد مكالمة على جهاز اللاسلكي بين عامل التحويلة، بمحطة أبو الخاوي بكوم حمادة ومراقب خطوط التشغيل عقب وقوع الحادث مباشرة، أوضحت فتح التحويلة لقطار البضائع بشكل مفاجىء مما أدى إلى حدوث التصادم بين القطارين.

كما كشفت تحقيقات النيابة أن اللجنة المشكلة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رصدت أن 85% من سائقي القطارات بخط المناشي يغلقون أجهزة Atc المسؤولة عن التحكم في القطارات خلال قيامهم برحلاتهم، وأن نسبة 15% من الأجهزة الباقية معطلة.

وكشف تقرير اللجنة عن قيام سائق قطار البضائع بإغلاق الديسك الخاص بأجهزة Atc منذ خروج القطار من محطة القباري بالإسكندرية.

يذكر أن النيابة العامة، قررت تجديد حبس "محمد. أ" عامل التحويلة بمحطة قطار أبو الخاوي 45 يوما على ذمة التحقيقات، وكذلك تجديد حبس "إبراهيم.ا" سائق قطار البضائع 15 يوما على ذمة نفس التحقيقات. 

كما قررت النيابة العامة تشكيل لجنة موسعة تضم في عضويتها فريق من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وأعضاء من هيئة الرقابة الإدارية وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل، لمعاينة آثار الحادث وفحص أجهزة ATC وتفريغ الصندوقين الأسودين لمعرفة أسباب الحادث.

أخبار متعلقة

مصرع سائق إثر اصطدام قطار بضائع مع تروسيكل في البحيرة

مصرع سائق إثر اصطدام قطار بضائع مع تروسيكل في البحيرة
إصابة 3 أشخاص في اصطدام قطار ركاب بسيارة في البحيرة

إصابة 3 أشخاص في اصطدام قطار ركاب بسيارة في البحيرة
تجديد حبس سائق قطار بضائع وعامل تحويلة بحادث خط المناشي في البحيرة

تجديد حبس سائق قطار بضائع وعامل تحويلة بحادث خط المناشي في البحيرة
محافظ البحيرة تتكفل بمصروفات علاج طالب الهندسة ضحية قطار دمنهور

محافظ البحيرة تتكفل بمصروفات علاج طالب الهندسة ضحية قطار دمنهور

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

7 مسلسلات تنتهى من تصوير مشاهدها قبل رمضان

7 مسلسلات تنتهى من تصوير مشاهدها قبل رمضان

برامج رياضية ودينية وطبخ ومسلسلات كوميدية على الخريطة الرمضانية لـ«90 90»

برامج رياضية ودينية وطبخ ومسلسلات كوميدية على الخريطة الرمضانية لـ«90 90»

المنوفية: «حمى التوريث» تنتقل إلى «كلية الآداب» تعيين 14 معيداً ومساعداً من أبناء هيئة التدريس

المنوفية: «حمى التوريث» تنتقل إلى «كلية الآداب» تعيين 14 معيداً ومساعداً من أبناء هيئة التدريس

دمياط: «الموت» يلاحق مرضى الفشل الكلوى بفارسكور بسبب نقلهم إلى مستشفيات الروضة والزرقا

دمياط: «الموت» يلاحق مرضى الفشل الكلوى بفارسكور بسبب نقلهم إلى مستشفيات الروضة والزرقا

الدقهلية: «حلم» تقنين التعديات على أراضى الدولة يتلاشى بسبب «المغالاة» فى الرسوم.. والحكومة تهدد بإزالة منازل «وضع اليد»

الدقهلية: «حلم» تقنين التعديات على أراضى الدولة يتلاشى بسبب «المغالاة» فى الرسوم.. والحكومة تهدد بإزالة منازل «وضع اليد»

اختيارات الوطن

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

"بدل واحدة اشتري 2".. حيل طريفة للمصريين لمواجهة سعر تذكرة المترو

"بدل واحدة اشتري 2".. حيل طريفة للمصريين لمواجهة سعر تذكرة المترو

بعد ارتفاع أسعار تذاكر المترو: «راح زمن العزومات»

بعد ارتفاع أسعار تذاكر المترو: «راح زمن العزومات»

"عربة السيدات" بعد رفع أسعار التذاكر.. "صراخ ونقاش واستسلام للواقع"

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

الأكثر قراءة

عاجل