تحقيقات كارثة المناشي بالبحيرة: "تعطل شاشة التحكم بمحطة أبو الخاوي"

تواصل النيابة العامة بكوم حمادة في البحيرة، بإشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة، وبرئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس النيابة، والمستشار أنس الصاوي مدير النيابة، تحقيقاتها في كارثة تصادم قطاري خط المناشي بمركز كوم حمادة، والذي راح ضحيته 7 أشخاص وأسفر عن إصابة العشرات في شهر فبراير الماضي.

وكشفت التحقيقات عن تعطل شاشة التحكم داخل محطة أبو الخاوي بكوم حمادة قبل وقوع الحادث، وتم رصد مكالمة على جهاز اللاسلكي بين عامل التحويلة، بمحطة أبو الخاوي بكوم حمادة ومراقب خطوط التشغيل عقب وقوع الحادث مباشرة، أوضحت فتح التحويلة لقطار البضائع بشكل مفاجىء مما أدى إلى حدوث التصادم بين القطارين.

كما كشفت تحقيقات النيابة أن اللجنة المشكلة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رصدت أن 85% من سائقي القطارات بخط المناشي يغلقون أجهزة Atc المسؤولة عن التحكم في القطارات خلال قيامهم برحلاتهم، وأن نسبة 15% من الأجهزة الباقية معطلة.

وكشف تقرير اللجنة عن قيام سائق قطار البضائع بإغلاق الديسك الخاص بأجهزة Atc منذ خروج القطار من محطة القباري بالإسكندرية.

يذكر أن النيابة العامة، قررت تجديد حبس "محمد. أ" عامل التحويلة بمحطة قطار أبو الخاوي 45 يوما على ذمة التحقيقات، وكذلك تجديد حبس "إبراهيم.ا" سائق قطار البضائع 15 يوما على ذمة نفس التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة تشكيل لجنة موسعة تضم في عضويتها فريق من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وأعضاء من هيئة الرقابة الإدارية وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل، لمعاينة آثار الحادث وفحص أجهزة ATC وتفريغ الصندوقين الأسودين لمعرفة أسباب الحادث.