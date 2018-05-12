تسجيل الدخول

الوطن

تجديد حبس 4 متهمين بتهمة الاستيلاء على "الفيلات" بأكتوبر

منذ 14 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس 4 متهمين بتهمة الاستيلاء على "الفيلات" بأكتوبر

صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، حبس تشكيل عصابي يضم 4 متهمين بتهمة تزوير عقود الشقق السكنية والفيلات وبيعها مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وكانت النيابة العامة، قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من ضم 4 متهمين بينهما محامين تخصصوا في تزوير عقود الشقق السكنية والفيلات وبيعها مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وحسبما جاء في محضر الشرطة فإن تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمين تخصصوا في النصب على المواطنين ببيع الفيلات المملوكة لأشخاص متوفين أو خارج البلاد.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، أن المتهمين نصبوا على صاحب مطعم الشبراوي الكائن بشارع السودان بالجيزة.

وأفادت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، والعميد ضياء فاروق مدير إدارة الأموال العامة بالجيزة، أن بداية الواقعة جاءت بمعلومات وردت عن قيام تشكيل عصابي تخصص في تزوير عقود بيع فيلات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد وأن التشكيل يضم 6 متهمين بينهم "محامين، سمسار عقارات، نجار، عاطل"، وشخص آخر "هارب"، وهو العقل المدبر للواقعة، وأن المتهمين يقومون بعمل إعلان لفيلا لشخص متوفي من 13 عامًا، وعرض السمسار الفيلا على صاحب محل الشبراوي بشارع السودان الفيلا بمبلغ 4 ملايين جنيه، مقابل شرائها وتقع الفيلا في الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، ودفع مالك المطعم 2 مليون جنيه له وأثناء تسجيل العقود في الشهر العقاري بالجيزة، تم ضبطهم بعدما تبين أن العقود مزورة.

وأوضحت التحريات أن قوات الأمن توصلت لنجل مالك الفيلا الأصلي وتبين أن والده متوفي منذ 13 عامًا وليس مقيمًا بالفيلا وأن المتهمين نصبوا باسم والده وأخرجوا بطاقة مزورة له لكي يبيعوا لمالك مطعم الشبراوي، وتم ضبط 5 متهمين والتحفظ عليهم.

وتواصل قوات الأمن تحت قيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد ضياء فاروق مدير إدارة مباحث الأموال العامة جهودها لضبط المتهم الهارب.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

أخبار متعلقة

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في مصر القديمة

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في مصر القديمة
حبس عاطل بتهمة الاتجار في 300 جراما من الحشيش

حبس عاطل بتهمة الاتجار في 300 جراما من الحشيش
حبس عضو 6 أبريل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامها بسب موظفي بنك مصر

حبس عضو 6 أبريل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامها بسب موظفي بنك مصر
النيابة تقرر حبس المتهم بقتل فران في أطفيح

النيابة تقرر حبس المتهم بقتل فران في أطفيح
حبس 5 أشخاص بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه في الهرم

حبس 5 أشخاص بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه في الهرم
حبس عاطلين بتهمة انتحال صفة ضباط في أكتوبر

حبس عاطلين بتهمة انتحال صفة ضباط في أكتوبر

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

ماليزيا تدرج اسم رئيس الوزراء السابق على قائمة الممنوعين من السفر

ماليزيا تدرج اسم رئيس الوزراء السابق على قائمة الممنوعين من السفر

11 قتيلا إيرانيا جراء غارات نفذتها إسرائيل في سوريا

11 قتيلا إيرانيا جراء غارات نفذتها إسرائيل في سوريا

تجديد حبس عاطل يتاجر في الأسلحة النارية 15 يوما في الجيزة

تجديد حبس عاطل يتاجر في الأسلحة النارية 15 يوما في الجيزة

"شباب ورياضة الوادي الجديد" تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

"شباب ورياضة الوادي الجديد" تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

رئيس البرلمان العراقي يدعو الناخبين للمشاركة بكثافة في الاقتراع

رئيس البرلمان العراقي يدعو الناخبين للمشاركة بكثافة في الاقتراع

اختيارات الوطن

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

الأكثر قراءة

عاجل