مسؤولون إسرائيليون: إيران فهمت الدرس ولن تفعل شيئا قريبا

قال مسؤولون في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، دفعت الإيرانيين إلى إدراك أنهم غير قادرين على مواجهة تفوق الجيش الإسرائيلي استخباريا وميدانيا.

ورجح هؤلاء المسؤولون أن إيران فهمت الدرس، ولن تتورط في شيء ضد إسرائيل في الوقت القريب، بحسب ما ذكرت اليوم القناة الثانية الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن المعلومات المتوافرة لديها، تفيد أن الجيش عرض أمام الكابينت تقديره للوضع، وقال إن الجولة الحالية مع إيران انتهت، لكن التوتر لا يزال سائدا، وأن أمام إسرائيل مدة طويلة يمكن أن يحدث فيها أي شيء.

وأضافت القناة الثانية أن الكابينت يرى أن الأجندة الإيرانية تغيرت إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي معها، وتركز حاليا على مواجهة القرار الأمريكي والضغوط الممارسة عليها،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضحت القناة الثانية: "كما أن إيران معزولة دوليا في قضية محاولتها تعزيز نفوذها في سوريا، فالأمريكيون والأوروبيون ضدها، وروسيا لم تقدم لها المساعدة، فيما تجد إسرائيل نفسها مدعومة دوليا في موقفها الرافض لترسيخ إيران تواجدها العسكري ونفوذها في سوريا".

ولم تحدد القناة الثانية الإسرائيلية أيا من أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذين عبروا عن هذه المواقف، علما أن هذا المجلس، بحسب القانون الإسرائيلي، يضم من ناحية أساسية كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء الدفاع والأمن الداخلي والعدل والمالية.

وأحيانا يحضر اجتماعاته وزراء آخرون بحسب الموضوع الذي تتم مناقشته. ومن المستويات غير الوزارية، يحضر اجتماع الكابينت المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ورئيس مجلس الأمن القومي، وقادة الأجهزة الأمنية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن فجر الخميس الماضي هجوما على خمسين موقعا إيرانيا في سوريا، تضم مراكز استخبارية وعسكرية ومخازن أسلحة ومراكز تقديم خدمات لوجستية، وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد إطلاق نحو عشرين صاروخا من سوريا باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، قالت إسرائيل إن مضاداتها اعترضت أربعة منها، فيما سقط الباقي داخل الأراضي السورية.